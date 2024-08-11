В Хмельницкой области Украины произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

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Вечером 10 августа сообщалось о серии взрывов в Харькове. Позже стало известно о взрывах в Киеве.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в результате ракетного удара, который Вооруженные силы РФ нанесли по Одессе, были уничтожены бойцы британского спецназа.