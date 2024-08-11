На Украине будут предоставлять отсрочки военнообязанным студентам онлайн

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что ведомство планирует добавить в приложение для обновления учетных данных «Резерв+» в онлайн-ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), где военнообязанные студенты смогут оформлять отсрочку от мобилизации. Ее слова приводит украинское агентство УНН.

Черногоренко рассказала, что в планах у оборонного ведомства запустить функцию, благодаря которой добровольцы смогут проходить военно-врачебную комиссию без бумажного направления, а также возможность получения онлайн-отсрочки для многодетных семей и студентов.

«Вообще у нас идея в том, чтобы сделать «Резерв+» онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через «Резерв+», — пояснила она.

Замминистра добавила, что часть услуг планируют реализовать этой осенью, другую — через некоторое время.

До этого американская газета Wall Street Journal писала, что властям Украины становится все сложнее проводить мобилизацию в стране, поскольку многие граждане призывного возраста стремятся избежать отправки в ВСУ.

Ранее российский полковник оценил резервы ВСУ.