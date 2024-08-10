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В Курске работают силы ПВО, слышны взрывы

Смирнов заявил о работе средств ПВО над Курском

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Olga Sokolova/Global Look Press

В Курске на фоне ракетной опасности работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«В Курске работает ПВО! Не подходите к окнам!» — написал он.

По данным корреспондента ТАСС, в городе прозвучали около 10 взрывов.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

10 августа газета The New York Times заявила, что российские войска остановили продвижение украинских военных на север Курской области.

Ранее немецкий политолог заявил о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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