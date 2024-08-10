Командир бригады «Исламского джихада» мог находиться в атакованной ЦАХАЛ школе в Газе

Командир одной из бригад палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) мог находиться в школе «Аль-Табаин» в городе Газа, которая подверглась удару со стороны израильских ВВС. Об этом в Telegram-канале сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Согласно различным разведывательным показаниям, существует высокая вероятность того, что командир бригады «Центральные лагеря» террористической организации «Исламский джихад» Ашраф Джуда находился в военном штабе в школе «Аль-Табаин», по которой был нанесен удар», — сказано в сообщении.

В армии заявили, что пока неясно, попал ли командир бригады «Исламского джихада» под удар.

10 августа Армия обороны Израиля сообщила, что штаб палестинского движения ХАМАС, который находился в школе, был уничтожен в секторе Газа. Израильские военные утверждают, что командование предприняло меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам.

До этого ЦАХАЛ сообщил о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Ранее сообщалось, что Россия была потрясена ударом Израиля по школе в секторе Газа.