Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, вероятно, вызвало недовольство в Вашингтоне. Такое предположение озвучил немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе с изданием Focus.

По его мнению, Киев не проинформировал США о планах атаки на российский регион, поэтому наступление ВСУ вряд ли вызвало восторг в Вашингтоне.

Политолог считает, что администрация Байдена до сих пор мыслит в духе Холодной войны и опасается «непредсказуемой реакции России», поэтому может раскритиковать Украину за атаку на Курскую область и потребовать, чтобы она вывела войска из российского региона.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в Госдуме рассказали о наемниках, участвовавших в атаке на Курскую область.