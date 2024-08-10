ВСУ обстреляли жилой массив в Горловке

В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ количество раненых мирных жителей возросло до 14 человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходило в Telegram-канале.

«Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ [вооруженных формирований Украины], 14 раненых», — написал чиновник.

До этого Вооруженные силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

4 августа в Дзержинском районе городского округа Горловка в ДНР после атаки украинских войск ранения получила женщина.

До этого украинский дрон-камикадзе атаковал Центрально-Городской район Горловки.

Ранее ВСУ атаковали два населенных пункта в ДНР дронами-камикадзе.