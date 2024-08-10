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Над Курской областью сбили беспилотник ВСУ

Минобороны РФ: над Курской областью сбили беспилотник ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что российские силы предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Отмечается, что попытка была пресечена около 17:50 по московскому времени.

Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотник был уничтожен над территорией Курской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины попытался совершить атаку по Белгородской области, но был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Инцидент произошел около 17:05 по московскому времени.

До этого в МО РФ заявили, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 16 реактивных снарядов HIMARS и 153 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Ранее военкор рассказал о смене тактики ВСУ в Курской области.

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