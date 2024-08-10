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Индийцев начали увольнять из российских войск

Посольство заявило об увольнении граждан Индии из армии России

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Global Look Press

Россия и Индия совместно работают над увольнением индийских граждан, служащих в российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Нью-Дели.

«Соответствующие ведомства обеих стран тесно координируют работу по скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России. Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме», — заявили в дипмиссии.

Посольство также заявило, что с апреля 2024 года прием граждан некоторых иностранных государств, включая Индию, на службу в российскую армию прекращен.

В июле премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в столицу РФ поднял вопрос о досрочном увольнении граждан его страны из российских войск. Речь идет о жителях Индии, которые «были введены в заблуждение» при принятии на службу в Вооруженные силы РФ. Всего глава правительства попросил у Москвы досрочно уволить от 35 до 50 человек.

Ранее в Кремле прокомментировали переговоры Моди и Путина по украинскому кризису.

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