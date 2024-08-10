Аналитики заявили об остановке продвижения ВСУ на север Курской области

Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на север Курской области. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на опрошенных военных аналитиков.

По их словам, несмотря на то, что попытки наступления отдельных групп еще продолжаются, ВС РФ успешно удается их сдерживать.

Аналитик из Black Bird Group Паси Паройнен заявил, что, если первые три дня можно было наблюдать сравнительно легкие успехи ВСУ, то теперь наступление остановилось и «становятся видны последствия российского ответа».

«Мы можем только надеяться, что у Украины есть хорошо подготовленный план и что эта операция станет чем-то большим, чем просто значительной пиар-победой с позитивными политическими последствиями», — заявил аналитик Артур Рехи.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области являются «решающей битвой».

6 августа украинские военные пересекли границу с РФ и попытались зайти вглубь Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области.