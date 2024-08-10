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Военкор узнал о применении ВСУ химического оружия в Курской области

Военкор Котенок: ВСУ применили боеприпасы с хлором в Курской области

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили, предположительно, боеприпасы с хлором при атаке пункта временной дислокации российской армии в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Противник ударил по одному из пунктов временной дислокации группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области из РСЗО и 155-мм артиллерии. После попадания на месте образовалось облако едкого дыма», — написал военкор.

Котенок привел слова неназванного источника, согласно которым после применения данного боеприпаса военнослужащие начали тяжело дышать, у них начались судороги и рвота. После этого их отправили в больницу на лечение, добавил журналист.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Продвижение войск ВСУ было остановлено 7 августа.

Оборонного ведомство сообщило о продолжении операции по уничтожению ВСУ в Курской области. По информации министерства, общие потери украинской армии составили до 1120 военнослужащих и 140 единиц техники.

Ранее российский сапер рассказал о появлении у ВСУ «химических дронов».

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