Участь подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область, будет такой же, как и всех, кто нападал на Россию, — их ожидает сокрушительный разгром. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет <…>, конечно же, уничтожена», — написал он.

По его словам, Киев готов пожертвовать любым количеством украинцев, лишь бы выполнить приказ из Великобритании и США.

Журналист подчеркнул, что Запад выбрал путь эскалации, обрекая своих людей на мировую войну.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в Минобороны РФ посчитали общие потери ВСУ в Курской области.