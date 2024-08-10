Российские военные заманили танк ВСУ в ловушку

Российские военные заманили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заранее установленные мины. Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, это произошло на Горловском направлении Донецкой народной республики (ДНР).

На опубликованном видео оператор беспилотника наблюдает за танком ВСУ, движущимся по дороге. В определенный момент танк наезжает на заранее установленные мины, происходит взрыв. Танк останавливается.

Отмечается, что заманить танк в ловушку удалось инженерам батальона «Лавина» 132-й бригады Вооруженных сил РФ, которые изучили заранее маршруты танка и установили мины в необходимом месте.

До этого сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» отразили две контратаки штурмовых групп 53-й механизированной бригады и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Всего, по информации российского министерства обороны, ВСУ потеряли до 350 солдат, танк, бронетранспортер М113, гаубицу М777 и пушку «Гиацинт-Б».

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в зоне СВО.