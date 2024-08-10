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Артиллерийское орудие «Лотос» пройдет госиспытания в 2024 году

Глава «Калашникова» Лушников: САО «Лотос» пройдет госиспытания в 2024 году

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Алексей Паньшин/РИА Новости

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что новое самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» для ВДВ выйдет на государственные испытания в 2024 году. Его слова приводит ТАСС.

«Мы провели предварительные испытания, провели войсковую апробацию. <..> И тот ОКР (опытно-конструкторские работы), который когда-то открыт, его надо завершать: планируем выйти на государственные испытания в этом году», — сказал он.

До этого стало известно, что российское САО «Лотос» можно использовать как миномет и гаубицу. Орудие оснащено системой активной защиты, позволяющей сбивать прицел высокоточных видов вооружения противника. Оно универсальное и позволяет применять большинство 120-мм боеприпасов на дальность около 13 км.

Проект САО 2С42 «Лотос» впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2019» в парке «Патриот». «Лотос» предлагался на замену стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С9 «Нона-С».

В апреле 2022 года провести госиспытания «Лотоса» обещали в мае 2022 года.

Ранее на Западе описали новое «ужасное» российское оружие для прорыва.

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