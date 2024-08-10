Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай обвинил Филиппины во вторжении в воздушное пространство страны

Военные КНР обвинили Филиппины во вторжении в воздушное пространство Китая

close
100%
Global Look Press

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила, что самолет Вооруженных сил Филиппин в четверг, 8 августа, вторгся в воздушное пространство Китая в Южно-Китайском море. Об этом пишет РИА Новости.

«8 августа самолет NC-212 ВВС Филиппин, несмотря на неоднократные предупреждения Китая, незаконно вторгся в воздушное пространство островов Хуанъянь в Южно-Китайском море», — говорится в сообщении НОАК.

Отмечается, что это помешало проведению мероприятий в рамках учений КНР. Сообщается, что самолет был выдворен из воздушного пространства Китая.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова воздушные суда и корабли Народно-освободительной армии Китая. Отмечалось, что 22 воздушных судна НОАК пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону средств противовоздушной обороны.

Ранее в Филиппинском море прошли совместные учения российских и китайских кораблей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами