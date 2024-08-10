Китай обвинил Филиппины во вторжении в воздушное пространство страны

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила, что самолет Вооруженных сил Филиппин в четверг, 8 августа, вторгся в воздушное пространство Китая в Южно-Китайском море. Об этом пишет РИА Новости.

«8 августа самолет NC-212 ВВС Филиппин, несмотря на неоднократные предупреждения Китая, незаконно вторгся в воздушное пространство островов Хуанъянь в Южно-Китайском море», — говорится в сообщении НОАК.

Отмечается, что это помешало проведению мероприятий в рамках учений КНР. Сообщается, что самолет был выдворен из воздушного пространства Китая.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова воздушные суда и корабли Народно-освободительной армии Китая. Отмечалось, что 22 воздушных судна НОАК пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону средств противовоздушной обороны.

Ранее в Филиппинском море прошли совместные учения российских и китайских кораблей.