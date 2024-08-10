В Минобороны рассказали о рядовом, который первым атаковал «опорник» ВСУ

Рядовой Вооруженных сил РФ Константин Макаркин совершил подвиг, когда первым ворвался на опорный пункт украинской армии и атаковал врага. Об этом сообщило Минобороны России.

«Передвигаясь под прикрытием танкового огня и огня боевой машины пехоты, Константин одним из первых молниеносным рывком сократил дистанцию до окопов противника и атаковал врага», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что прорвав оборону, Константин создал условия для проникновения штурмовой группы на позиции противника. В результате была проведена зачистка штурмовой группой, которой позже удалось занять опорный пункт украинских боевиков.

В дальнейшем штурмовая группа отбила три попытки противника вернуть утраченные рубежи.

До этого Минобороны показало кадры удара по командному пункту ВСУ в Курской области. Сообщалось, что объект был атакован с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

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