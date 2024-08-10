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В Госдуме попросили проверить условия содержания военнопленных в Сумской области

Депутат Кузнецов попросил проверить места содержания военнопленных РФ на Украине

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился в Международный Красный Крест (МКК) с просьбой проверить места заключения Сумской области, где содержатся российские военнопленные. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат уточнил, что поводом для обращения стала информация, полученная гуманитарным штабом Захара Прилепина по Сумской области. Согласно ей, раненые военнопленные не получают необходимой медицинской помощи в местах содержания.

«Прошу Международный Красный Крест выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области (тюрьмы, СИЗО, колонии) и срочно принять меры по обеспечению гуманитарных условий содержания и оказания врачебной помощи», — написал Кузнецов.

До этого сообщалось, что между Россией и Украиной прекратятся обмены пленными на неопределенное время из-за атаки украинских войск на автомобильный пункт пропуска (АПП) «Колотиловка». Там проходили обмены с 2022 года.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил, что Украину продают Западу.

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