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Самолеты НАТО поднимались в небо из-за российского Ил-20М

ВВС ФРГ: самолеты НАТО были подняты в небо из-за российского Ил-20М

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Markus Schreiber/AP

Военно-воздушные силы Германии на своей странице в социальной сети X заявили, что истребители НАТО поднимались в небо по тревоге из-за российского самолета Ил-20М в районе Балтийского моря.

«Взлет по тревоге в регионе Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО в небо поднялись истребители из Лаге в земле Мекленбург — Передняя Померания на севере Германии, Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря.

Сообщается, что самолеты сопроводили патрульный самолет морской авиации Ил-20М. ВВС ФРГ утверждают, что российский борт не поддерживал связь с авиадиспетчерскими службами.

В Минобороны России заявляли, что все полеты военной авиации РФ выполняются в соответствии с международными правилами.

6 августа сообщалось, что итальянские истребители, базирующиеся в Литве, поднимались для перехвата неопознанных самолетов в воздушном пространстве стран Балтии.

Ранее Швеция обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства страны.

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