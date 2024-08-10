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Информация о нахождении военных ВСУ в 10 км от Курска не подтвердилась

Сообщение о нахождении украинских военных в 10 км от Курска не подтвердилось

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

В социальных сетях и Telegram-каналах распространилась фотография солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который стоит на фоне дорожного указателя с надписью «Курьск 10». Авторы публикаций решили, что этот кадр является доказательством приближения ВСУ к Курску, однако эти данные не получили подтверждения.

В действительности фотография была сделана в Сумской области Украины, в 108 километрах от Курска. Если тщательно рассмотреть фото, то можно увидеть, что цифра 8 на указателе закрашена.

Кроме того, «Курьск» — это украинский вариант написания названия города, а в Курской области отсутствуют таблички, выполненные на украинском языке.

Одними из первых фото солдата ВСУ опубликовали Telegram-каналы ВЧК-ОГПУ (признан иностранным агентом) и ASTRA. Позже они удалили снимок из своих лент.

Никто из средств массовой информации не распространил сообщение о том, что ВСУ якобы находятся в 10 км от Курска.

10 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области являются «решающей битвой». При этом он отметил, что не видит причин для мыслей о том, что российские солдаты могут проиграть.

Ранее ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области.

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