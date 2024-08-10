Бойцы группировки войск «Центр» отразили две контратаки штурмовых групп 53-й механизированной бригады и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Также, по данным оборонного ведомства, российские военные нанесли поражение 24-й, 32-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 109-й и 111-й бригад территориальной обороны, а также 14-й бригады нацгвардии. В Минобороны уточнили, что удары проводились в районах населенных пунктов Торецк, Калиново, Гродовка, Новгородское, Русин Яр и Дружба Донецкой народной республики.

Всего, по информации министерства, ВСУ потеряли до 350 солдат, танк, бронетранспортер М113, гаубицу М777 и пушку «Гиацинт-Б».

Из этой же сводки следует, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 реактивных снарядов HIMARS и 153 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Оборонное ведомство отметило, что 97 из 153 сбитых в ходе выполнения боевых задач дронов были уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил, что Украину продают Западу.