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Медицинский центр Галилеи перевел пациентов в бункер

Bild: израильский медицинский центр Галилеи перевел пациентов в бункер

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David Cohen 156/Shutterstock/FOTODOM

Израильский медицинский центр Галилеи перевел пациентов в бункер. Об этом сообщает Bild.

За всю историю работы центра это второй случай использования убежища. В первый раз это произошло в 2006 году во время Второй ливанской войны.

По словам журналистов, в рамках подготовки к крупномасштабной войне Израиля и ливанского движения «Хезболла» под землю были переведены операционные, детское и другие отделения клиники. Имеются сотни свободных коек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.

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