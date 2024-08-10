Подразделения группировки российских войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение военнослужащим шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемникам «Иностранного легиона. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, потери ВСУ на указанных направлениях составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122 мм гаубица Д-30.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка «Север» довела количество потерь у противника до 1650 солдат на Волчанском и Липцовском направлениях.

Также стало известно, что российские военные ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на юге города Суджа в Курской области уничтожили 15 солдат ВСУ.

В общей сложности с начала проведения российской специальной военной операции украинские войска лишились 637 самолетов, 278 вертолетов, 29660 беспилотников, 563 зенитных ракетных комплекса, 17011 танков и другой техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.