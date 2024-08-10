Алаудинов назвал бои в Курской области решающей битвой

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области являются «решающей битвой».

При этом он отметил, что не видит причин для мыслей о том, что российские солдаты могут проиграть.

«Тем же, кто сидит там где-то на горячих, теплых точках, кто-то на диване, и рассуждает, что должно быть, как должно быть, всем тем, кто находился на СВО и сейчас находится на отдыхе у себя дома, могу сказать: мужики, вот это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил», — добавил Алаудинов.

Он также заявил, что после этой битвы «Украина падет». Это же, по его словам, касается и НАТО, Европу и США, которые поддерживают Киев.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области.