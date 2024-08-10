Военнослужащий украинской армии Алексей Пашкин рассказал, как попал в плен, а также о беспределе в ходе призыва. Его слова публикует Минобороны России.

Мужчина рассказал, что служил в 117-й отдельной механизированной бригаде. Пашкин отметил, что «Зеленскому пора сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку, чтобы закончить этот беспредел».

«Это вообще отмывание денег или продажа Украины Западу», — заявил военнослужащий.

Пашкин также рассказал свою историю, которая оказалась типичной для многих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам военнопленного, ему вручили повестку, после чего он приехал в военкомат и на следующий день его уже вызвали для отправки в зону боевых действий.

«Это неправильно — люди идут неподготовленные, я даже КМБ (курс молодого бойца. — «Газета.Ru») не проходил», — пояснил солдат ВСУ.

Пашкин добавил, что в ходе службы он вместе с сослуживцами приехали из Черкасс, после чего расположились в посадке. Там новобранцы пробыли двое суток, на третьи сутки их в составе семи человек подняли и отдали команду окопаться на местности. По словам бойца ВСУ, у них была «пять минут перестрелка», после чего украинцам предложили сдаться.

Пашкин выразил мнение, что в его понимании такое отношение вышестоящих офицеров к своим подчиненным — «это геноцид», более того, никакой обещанной поддержки бойцов не было.

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