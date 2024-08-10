Въезд в белгородское село закрыли после сообщений о нападении ВСУ

Въезд в село Пороз в Белгородской области закрыли на фоне сообщений о нападении ВСУ. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе остаются около 10 человек.

«Жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали», — сказал чиновник, комментируя «противоречивые» публикации о проникновении ВСУ в населенный пункт.

По словам Гладкова, необходимости эвакуировать соседнее село Дунайка пока нет, однако детей оттуда рекомендуется вывезти.

До этого село Пороз попало под артобстрел ВСУ.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов. В этих областях введены временные ограничения: эвакуация граждан, усиление охраны, ограничения на транспорт, отключение связи, запрет продажи оружия и спиртного.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.