Российские бойцы нанесли поражение двум бригадам ВСУ в ДНР

Российские бойцы нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Восток» российской армии улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива в ДНР. В ходе выполнения боевых задач была отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

В минобороны добавили, что на этом направлении противник потерял до 125-ти военнослужащих, а также семь автомобилей и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.

До этого сообщалось, что российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Угледаре.

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