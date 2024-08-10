ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ показало кадры удара по командному пункту ВСУ в Курской области. Объект атаковали с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

«В результате был уничтожен командный состав подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в количестве 15 человек», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что удар по командному пункту в приграничном районе Курской области был нанесен на основании разведданных.

До этого истребители Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по скоплениям ВСУ в Курской области.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.