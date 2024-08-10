Российские истребители нанесли ночью удар по ВСУ в Курской области

Истребители Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России атаковали ночью скопление живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после выполнения операции самолеты были возвращены на аэродром вылета. В Минобороны заверили, что разведка подтвердила уничтожение всех целей.

Утром 6 августа ВСУ атаковали территорию Курской области. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь РФ было остановлено.

По словам командующего спецназом «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ стянули силы с других направлений для атаки на Курскую область.

Ранее военкор рассказал о смене тактики ВСУ в Курской области.