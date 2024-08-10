В Минобороны раскрыли потери ВСУ в технике за сутки в Курской области

За сутки в Курской области Вооруженные силы Украины уничтожили 36 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в регионе продолжают отражать попытки вторжения на территорию Российской Федерации.

За прошедшие сутки группировки войск «Север» и подошедшие резервы не допустили прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории, добавили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что за сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих. Из 36 единиц бронетехники украинские военные потеряли в том числе 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевую бронемашину, а автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее российские истребители нанесли ночью удар по ВСУ в Курской области.