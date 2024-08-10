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ВС РФ пресекли прорыв мобильных групп ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ пресекли прорыв мобильных групп ВСУ в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Отмечается, что попытки пресекались подразделениями группировки «Север» и резервами, подошедшими на места, а также ударами авиации и артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки.

Также была поражена живая сила и техника ВСУ в районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зеленого Шляха, Свердликово.

Кроме того в Минобороны сообщили, что российские военные ударом ракеты уничтожили 15 солдат Вооруженных сил Украины на окраине Суджи Курской области.

Утром 6 августа ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь российской территории было остановлено. По состоянию на 10 августа бои в регионе продолжаются.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области.

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