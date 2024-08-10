Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Нечаевка Белгородского района на парковке сельхозпредприятия беспилотник атаковал легковой автомобиль. Машина оказалась уничтожена.

В хуторе Климовое Борисовского района после атаки БПЛА в одном частном доме оказались выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад.

Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что полиция Белгородской области получила ориентировку на диверсионную группу Вооруженных сил Украины, маскирующуюся под священнослужителей.

По данным канала, утром 10 августа Telegram-каналы, пишущие на военную тематику, опубликовали видео с военнослужащими 252-го батальона ВСУ у здания Порозовского сельского клуба в селе Пороз Белгородской области, расположенному в нескольких километрах от российско-украинской границы.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.