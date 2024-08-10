Минобороны сообщило о продолжении операции по уничтожению ВСУ в Курской области

Российские войска продолжают операцию по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины, предпринявших попытку вторжения на территорию России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что на текущий момент российские военные продолжают выполнение боевых задач на приграничной территории. В частности, наносятся удары по резервам украинской армии, местам скопления живой силы и техники, а также по пунктам временной дислокации.

Кроме того, в Минобороны сообщили о пресечении попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории. По данным ведомства, атака была отражена подразделениями группировки войск «Север» и подошедшими резервами, а также ударами авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки.

Утром 6 августа ВСУ атаковали территорию Курской области. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь РФ было остановлено. По состоянию на 10 августа бои в регионе продолжаются.

Ранее российские военные освободили Мартыновку в Курской области.