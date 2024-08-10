Российские военные уничтожили 15 наемников ВСУ в Курской области

Российские военные ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на юге города Суджа в Курской области уничтожили 15 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки украинские войск потеряли в российском регионе до 175 бойцов и 36 единиц военной техники, в том числе 10 танков, 21 боевую бронированную машину, пусковую установку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и другую технику.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский генерал сообщил о французских и польских наемниках на Курском направлении.