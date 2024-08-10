Российские военные взяли под контроль Мартыновку в Курской области

ВС РФ поддержке спецназа «Ахмат» освободили село Мартыновка в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, с утра 10 августа российские солдаты зачистили населенный пункт и взяли его под полный контроль.

Мартыновка расположена на северо-востоке от города Суджа, за который идут бои. Контроль над Мартыновкой позволяет зачистить трассу, которая связывает Суджу и Курск, отметило РИА Новости.

До этого Алаудинов заявил, что российские бойцы делают все для того, чтобы уничтожить Вооруженные сил Украины (ВСУ) и освободить территории.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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