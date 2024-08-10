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Алаудинов заявил о работе российских военных по уничтожению ВСУ

Алаудинов: ВС РФ делают все для освобождения территорий от ВСУ

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские бойцы делают все для того, чтобы уничтожить Вооруженные сил Украины (ВСУ) и освободить территории.

По его словам, сейчас у россиян, в частности, жителей Курской области и приграничных регионов с Украиной очень тяжелые времена. По большей части страдает мирное население, обратил внимание военный.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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