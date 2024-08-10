Украина отправила воевать в Курскую область бывших осужденных

В боях за Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие бывшие осужденные. Об этом заявил украинский офицер с позывным «Алекс», передает «Страна.ua».

По словам военнослужащего, бывшие заключенные «выполняют поставленные задачи без замечаний».

Официальные власти Украины об участие осужденных в нападении на Курскую область ничего не говорили.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский бомбардировщик Су-34 ударил по объектам ВСУ в Курской области.