В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Краматорске в Донецкой народной республике повредили объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, удар пришелся на «объект критической инфраструктуры». Филашкин опубликовал фото разрушенного цеха промышленного предприятия и заявил, что строения объекта получили серьезные повреждения.

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли минимум пять ударов по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске.

Этим же утром российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области. По данным Минобороны РФ, удары наносились по скоплению живой силы противника, а также бронированной и автомобильной военной технике в приграничном районе Курской области.

Ранее в Германии рассказали, что ожидает Украину после потери Донбасса.