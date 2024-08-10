Российские войска приблизились к трассе Донецк — Красноармейск (украинское название — Покровск) в районе Новогродовки. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Источник агентства пояснил, что именно через эту трассу снабжают группировки украинских сил в Украинске, Селидове и Новогродовке. Он добавил, что по этой же дороге ВСУ получают припасы в городе Курахово, который находится в самых выгодных позициях с точки зрения логистики.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские военные почти зачистили село Ивановка на западе Донецкой народной республики и движутся к поселку Гродовка под Красноармейском.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев также сообщил, что Вооруженные силы России нанесли минимум пять ударов по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске. По его словам, прилеты зафиксировали примерно в шесть часов утра 10 августа. Он добавил, что в Краматорске после ударов также начали выборочно проверять документы и технику.

Ранее в Германии рассказали, что ожидает Украину после потери Донбасса.