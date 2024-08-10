В двух российских областях объявили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и МЧС Белгородской области сообщили о ракетной опасности в регионах.

Смирнов призвал находящихся дома местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится вне дома, он посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В МЧС Белгородской области призвали россиян спуститься в подвальное помещение или подземное пространство, пока действует тревога.

Бои в Курской области продолжаются пятый день. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 900 военных и более 100 единиц техники.

Врио губернатора области Смирнов назвал обстановку сложной, ситуация признана ЧС федерального характера. Бои идут в «нескольких десятках километров» от города-спутника Курской АЭС, из Суджи продолжают эвакуировать жителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителей Курской области призвали не выкладывать в сеть кадры передвижения ВС РФ.