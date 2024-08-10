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Власти Газы сообщили о десятках погибших после ударов Израиля по школе

AFP: власти Газы подтвердили удар ракет Израиля по школе, 90-100 человек погибли

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Doaa Rouqa/Reuters

Представитель гражданской обороны сектора Газа подтвердил, что Израиль ударил тремя ракетами по школе Аль-Табаин в городе Газа, где размещались беженцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Как сообщил представитель ведомства журналистам, погибли от 90 до 100 человек.

При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) до этого подтвердила, что била по школе, но утверждала, что в ней располагались бойцы ХАМАС.

Позднее телеканал Press TV сообщил, что израильские военные атаковали школу во время утренней молитвы укрывающихся там жителей Газы.

До этого Армия обороны Израиля сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что оперативная деятельность продолжается и в центральной части сектора Газа. Израильские военные ведут боевые действия «как над, так и под землей».

Ранее стало известно, что Израиль направит делегацию на переговоры по Газе.

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