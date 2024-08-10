Украинские дроны пытались атаковать предприятие в Ярославской области

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести дронов в ночь на 10 августа над Ярославской областью.

По словам Евраева, на месте падения БПЛА разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения аппарата работают экстренные службы. В какое предприятие целились ВСУ, чиновник не указал.

Губернатор предупредил, что на территории региона еще могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия, при их обнаружении необходимо позвонить по номеру «112».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.