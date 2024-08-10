На подлете к Ярославлю сбиты беспилотники

Средства ПВО сбили на подлете к Ярославлю несколько беспилотников, которые пытались атаковать местное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

«На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия», — заявил Евраев.

Губернатор обратился к жителям региона с просьбой при обнаружении обломков не трогать их и немедленно сообщить в правоохранительные органы о находке.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. В последний раз Евраев сообщал об атаке на область 13 июня. Тогда средства ПВО сбили три дрона. Пострадавших и разрушений в результате той атаки не было. Однако из-за угрозы от дронов аэропорт Ярославля временно приостановил свою работу.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.