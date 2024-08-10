ВСУ обстреливают населенный пункт в Белгородской области

Село Репяховка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«Внимание! Ведется обстрел Краснояружский район, с. Репяховка», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали спуститься в подвал или укрытие.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своем Telegram-канале, что на въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Кроме того, атаке Вооруженных сил Украины подверглись четыре населенных пункта.

Также накануне в Шебекино при обстреле был ранен мирный житель. Гладков уточнил, что мужчину с осколочным ранением грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. После он будет переведен в областную клиническую больницу.

Утром 9 августа один из многоквартирных домов в городе Шебекино подвергся атаке четырех беспилотников.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.