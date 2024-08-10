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ЦАХАЛ уничтожил штаб ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ: штаб ХАМАС, расположенный в школе, уничтожен в секторе Газа.

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Dylan Martinez/Reuters

Штаб радикальной палестинской организации ХАМАС, расположенный в школе, уничтожен в секторе Газа. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Командно-контрольный центр служил укрытием для командиров ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись различные атаки против войск Армии обороны Израиля и Государства Израиль», — сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Утверждается также, что командование ЦАХАЛ предприняло меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам. В ЦАХАЛ также обвинили ХАМАС в использовании для военных целей гражданских объектов и использовании тактики «живого щита».

До этого Армия обороны Израиля сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что оперативная деятельность продолжается и в центральной части сектора Газа. Израильские военные ведут боевые действия «как над, так и под землей».

Ранее стало известно, что Израиль направит делегацию на переговоры по Газе.

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