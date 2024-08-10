Российская авиация продолжает помогать штурмовым частям группировки «Центр», нанеся около 40 ударов по позициям украинских войск. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М777, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и четыре миномёта. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата», — сообщил Савчук.

Огневое поражение было нанесено подразделениям 1-й танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Авиаудары наносились в районе Дзержинска (украинское название — Торецк), а также Новгородского, Николаевки и Гродовки.

До этого войска группировки «Центр» Вооруженных сил России взяли штурмом 35 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе продвижения в Донецкой народной республике.

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