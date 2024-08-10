Тайвань заявил о присутствии воздушных судов ВС КНР вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова воздушные суда и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство острова на своей странице в соцсети X.

«С 6:00 пятницы до 6:00 субботы было зафиксировано 28 воздушных судов», — отметили в сообщении, уточнив, что в морской акватории острова заметили 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Причем 22 воздушных судна НОАК пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону средств противовоздушной обороны (ПВО).

Военно-морские силы США и Тайваня в апреле нынешнего года провели учения в Тихом океане, о которых не было никаких официальных сообщений. Военные контакты США и Тайваня довольно тесны, но при этом носят скрытый характер и не подтверждаются официально из-за жесткой позиции Пекина. Именно поэтому ни Вашингтон, ни Тайбэй ничего не сообщили о недавних учениях, прошедших в западной части Тихого океана.

28 июня два корабля ВМФ России прошли вдоль восточного побережья Тайваня.

В начале августа фрегат Королевского военно-морского флота Канады пересек Тайваньский пролив.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что корвет «Сообразительный» Балтийского флота и эсминец «Цзяоцзо» ВМС Китая провели совместное учение в акватории Финского залива.