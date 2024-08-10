Войска группировки «Центр» Вооруженных сил России взяли штурмом 35 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе продвижения в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Группировка войск «Запад» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск улучшили положение по переднему краю и овладели 35 опорными пунктами противника», — заявил Бигма.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные почти зачистили село Ивановка на западе Донецкой народной республики (ДНР) и движутся к поселку Гродовка под Красноармейском (украинское название — Покровск).

Кимаковский также заявлял, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск) в ДНР. Город зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города, рассказал он.

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