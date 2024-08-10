Российские вертолеты атаковали подразделения ВСУ в Курской области

Российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились по скоплению живой силы противника, а также бронированной и автомобильной военной технике в приграничном районе Курской области.

До этого газета Politico писала, что Киев заручился поддержкой союзников перед атакой на Курскую область. В первую очередь речь идет о Германии и США.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. На следующий день в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что ВСУ не уведомили США о готовящейся атаке.

Позднее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что удары по Курской области с американским оружием соответствуют политике США и рассматриваются как защита от атак из этого региона. В ночь на 10 августа НАК объявил о введении режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Ранее бывший американский разведчик Джонсон назвал атаку по Курской области последней для ВСУ.