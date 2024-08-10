В РПЦ сочли ядерное оружие гарантом мира

Ядерное оружие приемлемо освящать только как гарант мира. Об этом сообщил первый заместитель председателя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев, передает РИА Новости.

Священнослужитель напомнил, что ядерное оружие несет огромную разрушительную силу. Он отметил, что, с одной стороны — освящать то, что массово уничтожает людей, неприемлемо.

«Но с другой стороны — это оружие сдерживания, <…> то есть оно — гарант мира», — сказал протоиерей, уточнив, что с этой точки зрения освящать ядерный арсенал «вполне приемлемо».

Татаринцев выразил надежду, что оружие массового уничтожения «не будет никогда применяться», потому что это будет означать самоуничтожение для жителей планеты.

При этом отец Константин подчеркнул, что служение в «ядерной триаде», как и любое другое воинское служение, «является священным в смысле защиты рубежей» России и ее святынь.

Ранее Захарова ответила на слова премьера Японии, назвавшего Россию источником ядерной угрозы.