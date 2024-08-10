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База США на севере Сирии попала под удар беспилотника

Американскую базу на северо-востоке Сирии атаковал беспилотник

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американскую военную базу на северо-востоке Сирии атаковал беспилотник. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

В эфире заявили, что ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», при этом на данный момент сведений о пострадавших среди американских военнослужащих нет.

Под удар беспилотников попала база в Харраб-эль-Джейре. Американские военные базы на территории Сирии находятся незаконно, без разрешения законно избранного правительства страны или мандата Организации объединенных наций.

До этого в результате атаки на авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих, все они находятся в стабильном состоянии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее в Иране заявили об окончании эпохи доминирования США.

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