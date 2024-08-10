Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран хочет отомстить Израилю, но не помешать освобождению заложников в Газе

Миссия Ирана в ООН желает, чтобы ответ на убийство Хании стал своевременным

close
100%
Shutterstock

Ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании должен быть своевременным, и не навредить переговорному процессу по заложникам в секторе Газа. Об этом заявили в постоянном представительстве Ирана в ООН, передает РИА Новости.

«У нас есть законное право на самооборону, это вопрос, совершенно не связанный с прекращением огня в Газе. Однако мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и будет осуществлен таким образом, чтобы не нанести ущерба потенциальному прекращению огня», — заявили в постпредстве.

Власти Ирана считают, что приоритетом исламской республики в данный момент является установление прочного режим прекращения огня в секторе Газа.

До этого The Daily Telegraph сообщало, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает против непосредственной атаки на Израиль в качестве ответа Тегерана на устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее в КСИР пообещали сурово наказать Израиль.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами