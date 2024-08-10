Иран хочет отомстить Израилю, но не помешать освобождению заложников в Газе

Ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании должен быть своевременным, и не навредить переговорному процессу по заложникам в секторе Газа. Об этом заявили в постоянном представительстве Ирана в ООН, передает РИА Новости.

«У нас есть законное право на самооборону, это вопрос, совершенно не связанный с прекращением огня в Газе. Однако мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и будет осуществлен таким образом, чтобы не нанести ущерба потенциальному прекращению огня», — заявили в постпредстве.

Власти Ирана считают, что приоритетом исламской республики в данный момент является установление прочного режим прекращения огня в секторе Газа.

До этого The Daily Telegraph сообщало, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает против непосредственной атаки на Израиль в качестве ответа Тегерана на устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее в КСИР пообещали сурово наказать Израиль.